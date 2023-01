Stiri pe aceeasi tema

- Lumea mondena internaționala este in stare de șoc! Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, a incetat din viața la varsta de 54 de ani, in urma unui stoc cardiac. Din pacate, medicii sosiți la locuința ei din Los Angeles nu au mai putut sa o salveze. Tatal ei, Elvis Presley, a decedat tot din […]…

- Showbizul internațional este in doliu, dupa ce Lisa Marie Presley, unica fiica a legendarului star rock and roll Elvis Presley, a incetat din viața la varsta de 54 de ani, in urma unui infarct. Care este legatura neobișnuita intre moartea cantareței și dispariția faimosului sau parinte. Detaliile te…

- Lisa Marie Presley, unica fiica a Regelui Rock`n Roll, Elvis Presley, a murit fulgerator, vineri dimineața, la varsta de 54 de ani. “Cu inima plina de durere trebuie sa impartasesc vestea devastatoare: draga mea fiica Lisa Marie ne-a parasit”, a confirmat mama ei, Priscilla Presley, intr-un comunicat…

- Șoc in randul familiei și al apropiaților Lisei Marie Presley. Unica fiica a „regelui rock’n’roll-ului”, Elvis Presley, a murit la varsta de 54 de ani. In prima faza se aflase chiar de la mama sa, Priscilla Presley, dintr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, ca Lisa Marie fusese dusa de urgența…

- Rasturnare de situație in cazul jurnalistul american care a murit la Campionatul Mondial de Fotbal, in timpul partidei Argentina – Olanda. Familia a suspectat ca a fost ucis pentru ca ar fi purtat un tricou cu steagul comunitații LGBTQ, dar medicii au terminat autopsia și au comunicat motivul decesului.…

- Intre țarile care susțin Ucraina in razboiul cu Rusia au inceput sa apara primele neințelegeri. Este rasturnare de situație dupa ce europenii s-au enervat constatand ca o țara profita de pe urma conflictului armat dintre Ucraina și Rusia. Cine profita de pe urma razboiului din Ucraina. Europenii și-au…

- La nivelul partidelor poltice de la guvernare, și in coaliție, s-a tot discutat de majorarea impozitelor pentru locuințe. Ulterior, in Senat se aproba un proiect propus de Ministerul de Finanțe. Proiectul era susținut in mare de PNL, PSD și partenerul acestora UDMR. Astazi aflam de o rasturnare de situație…