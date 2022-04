Răsturnare de situație! Cu ce bani vrea să facă plățile Rusia? Au început problemele pentru Putin Vineri mai devreme, Ministerul de Finante al Rusiei a declarat ca a incercat sa plateasca in dolari – o intorsatura dramatica dupa ce tara a incercat anterior sa faca plati pentru obligatiunile sale denominate in dolari in ruble rusesti. Ministerul a declarat ca a efectuat o plata de 564,8 milioane de dolari pentru o emisiune de euroobligatiuni din 2022 si o plata de 84,4 milioane de dolari pentru o emisiune de euroobligatiuni din 2042, potrivit Reuters, ambele in dolari – ceea ce a fost stipulat initial in acordurile de indatorare. Se pare ca fondurile au fost directionate catre filiala din Londra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

