Moscova va raspunde proporțional la decizia Bucureștiului de a declara persona non grata un diplomat rus, a declarat sambata purtatorul de cuvant din Ministerul rus al afacerilor externe, Maria Zaharova, potrivit TASS . „Evident, vom raspunde in mod proporțional la demersul Romaniei”, a avertizat Zaharova. Ea susține ca decizia Romaniei a fost nejustificata și fondata pe pretexte exagerate. Inițiativa Bucureștiului este „cea mai recenta provocare, realizata in conformitate cu scenariul care a fost folosit in mod repetat in ultimele luni intr-o majoritate covarșitoare de țari membre UE și NATO”,…