- "Presedintele Juncker i-a raspuns pe 4 aprilie scrisorii trimite de premierul Viorica Dancila pe 21 martie. Presedintele Juncker explica, in scrisoarea sa, contextul discutiilor din trecut la care face referire Prim-ministrul roman, care servesc colectarii de informatii legate de gestionarea dosarelor…

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila catre presedintele CE J.C. Junker În calitate de prim-ministru al Guvernului României, am responsabilitatea sa apelez la toate pârghiile legale si morale pentru protejarea si promovarea României ca stat democratic în care functioneaza…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, spune ca CCR nu mai vrea sa fie implicata in Mecanismul de Copperare si Verificare si ca va discuta cu comisia MCV doar despre activitatea Curtii, nu si a altor institutii, cum sunt Parlamentul, instantele de judecata, Parchetul deoarece Curtea nu…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

