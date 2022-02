Cand vom intra in faza de endemie a bolii Covid, vor persista o serie de masuri cu impact social redus, dar care iși vor menține eficiența in ceea ce privește protecția. Discuția despre vaccinarea sezoniera impotriva Covid este prematura, spune Valeriu Gheorghita. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a spus, joi, raspunzand la o intrebare legata de momentul in care se va ajunge la vaccinarea sezoniera impotriva Covid, ca este „viziunea pe care o are majoritatea țarilor și inclusiv organizațiile internaționale”. „Probabil in momentul in care vom intra in faza de endemie…