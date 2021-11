Stiri pe aceeasi tema

- ■ pietreanca ce a reusit performanta de a fugi de sub nasul politistilor care o escortau a fost arestata provizoriu la Bacau ■ judecatorii asteapta traducerea mandatului european de arestare pentru a decide daca o extradeaza, sau nu ■ Pietreanca de 38 de ani, care a reusit performanta de a fugi de sub…

- O profesoara de muzica din Botoșani a fost inregistrata cand le spune elevilor ca cei care se vaccineaza anti-COVID-19 sunt cobai și ajung leguma in cațiva ani.”Sa fii experimentul și cobaiul la nenorociții aștia” ”Chiar și aici la școala m-am contrazis cu domnii colegi, cei care sunt vaccinați. Cei…

- Leonard Doroftei (51 de ani) a parasit Romania in vara anului 2019, pentru a se stabili cu familia sa in Canada. Acolo, fostul pugilist lucreaza ca antrenor la o sala de box, insa recent s-a apucat și de afaceri. “Nașul” a dezvaluit ca a inceput sa investeasca in domeniul imobiliar, acolo unde deja…

- Omul de afaceri Adrian Thiess susține ca va fi nașul de botez al copilului pe care Laurențiu Reghecampf și noua lui partenera il așteapta. Laurențiu Reghecampf a recunoscut ca a depus actele de divorț și ca pune capat casniciei cu Anamaria Prodan. Antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova ar…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca va alinia cea mai buna formatie in meciul cu CFR Cluj din Cupa Romaniei. Cele doua echipe s-au intalnit si in ultima etapa a campionatului, cand CFR a castigat, pe teren propriu,…

- Profesorii care predau educația pentru cetațenie democratica la clasa a VIII-a pot beneficia de sprijin in planificarea orelor grație unei platforme care cuprinde planuri de lecții și cursuri de formare.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se pregatesc sa incheie un capitol important al vieții lor. Aflați in prag de separare, noi detalii ies la iveala despre cel mai mediatizat divorț din Romania. Ce avere ar avea de fapt frumoasa impresara. Ce avere are, de fapt, impresara Anamaria Reghecampf Anamaria…