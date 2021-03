Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a vorbit la postul de televiziune Digi24 despre congresul Partidului Național Liberal. Evenimentul ar avea loc cel mai probabil in toamna, iar potrivit politicianului liberalii vor sa se vada fața in fața. Totul insa depinde de cum va evolua situația pandemica.

„Anul 2023 este unul important! Le-am spus colegilor mei: o sa fie greu sa continuam daca nu incepem o guvernare foarte buna. In momentul de fața lucrurile merg infinit mai bine in coaliție decat se prezinta in spațiul public.

Congresul e programat prin iunie, dar…