Răspuns-fulger SUA pentru Rusia: Putin este „iresponsabil” când vorbește despre folosirea armelor nucleare - VIDEO SUA au calificat drept "iresponsabile" afirmatiile facute "cu usurinta" de catre presedintele rus Vladimir Putin, care a relativizat miercuri riscul recurgerii la arma nucleara in conflictul din Ucraina, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA a refuzat sa-i raspunda direct lui Vladimir Putin in legatura cu „creșterea amenințarii unui razboi nuclear” despre care a vorbit acesta, insa a avertizat ca orice afirmație despre armele nucleare este „iresponsabila”.„Am auzit de la țari din toata lumea o reiterare a unei afirmații de la Al Doilea Razboi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

