Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a transmis, joi, dupa acuzatiile facute de avocata lui Liviu Dragnea, ca sistemul penitenciar asigura aplicarea regimului de detentie si de recuperare nediscriminatoriu., in mod unitar. De asemenea, ANP precizeaza ca se asigura tratamentul recuperatoriu si conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, potrivit news.ro.

”Sistemul administratiei penitenciare asigura, in conformitate cu prevederile legale si in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, aplicarea regimului de detentie si a tratamentului recuperativ in mod unitar,…