Rasa de caine ciobanesc englezesc, sau Bobtail, ce se distinge prin blana deasa de culoare alb cu gri si care a fost celebrat intr-o melodie a formatiei The Beatles, este amenintata cu disparitia in Regatul Unit, a avertizat cea mai importanta asociatie chinologica britanica, The Kennel Club, informeaza luni AFP. ''Una dintre rasele de caini cele mai notorii in Marea Britanie, ciobanescul englezesc stravechi, a fost pentru prima data clasificata vulnerabila de The Kennel Club din cauza unei reduceri drastice a popularitatii'', a explicat asociatia pe site-ul sau. In 1968, The Beatles…