Stiri pe aceeasi tema

- Transferat in aceasta vara de la Rapid București, Rares Ilie a fost titular in primul sau meci pentru OGC Nice. Mijlocașul roman a jucat sambata seara in amicalul cu AS Roma, scor 1-1. Partida s-a disputat in Portugalia, la Albufeira.

- Dupa cateva zile de antrenamente la noua sa echipa, Rareș Ilie (19 ani) a fost trimis in formula de start de catre Lucien Favre la Nice, in testul din Portugalia, de la Albufeira, contra lui AS Roma (1-1). Ilie a fost folosit in banda stanga in tridentul ofensiv al roș-negrilor. In prima repriza, Rareș…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Sepsi Sf. Gheorghe a caștigat Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, intr-un meci disputat sambata seara, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad. Antrenorul echipei covasnene, Cristiano Bergodi, a declarat ca Sepsi merita sa castige Supercupa Romaniei. ”A fost un meci greu.…

- CFR Cluj a pierdut Supercupa Romaniei in fața echipei Sepsi. Antrenorul campioanei en-titre, Dan Petrescu, s-a aratat nemulțumit de greșelile elevilor sai. ”Inainte de meci am spus ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Practic, ne-am batut singuri. La pauza, trebuia…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 18 WTA 30 de ani), castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, se simte increzatoare inaintea competiției din acest an, informeaza site-ul oficial al competitiei. “Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana…

- Echipa FC Liverpool a castigat Cupa Angliei la fotbal, pentru a opta oara in istoria sa, dupa ce a invins-o cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare pe Chelsea Londra. Meciul a avut loc, sambata, pe stadionul Wembley, in fata a 84.897 de spectatori. La finalul timpului regulamentar de joc si al…

- Porto a caștigat matematic titlul in Portugalia, dupa ce a caștigat cu Benfica, scor 2-1, pe „Da Luz”. Jucatorii antrenați de Conceicao s-au intors imediat dupa partida la Porto, pentru a sarbatori titlul cu suporterii. Sarbatoarea „dragonilor” a fost insa umbrita de un eveniment nefericit intre fani.…