- Alexandru Maxim (32 de ani) a marcat golul prin care Gaziantep FK a terminat la egalitate cu Sivasspor, 1-1, sambata, in deplasare, in prima etapa a campionatului de fotbal al Turciei. Mijlocasul roman a deschis scorul in minutul 22, dar Sivasspor a egalat prin ivorianul Max Gradel, in minutul 64, din…

- Rapid a facut oferta Farului pentru Alexi Pitu, extrema care la 20 de ani și la 65 de meciuri disputate in prima divizie nu a marcat pana acum niciodata. Adrian Mutu continua sa ceara achiziții, in ciuda faptului ca in mercato Rapid s-a mișcat bine și a adus jucatori importanți. Urmatorul pe lista antrenorului…

- Rares Ilie a fost titular in primul sau meci pentru OGC Nice, in amicalul cu AS Roma, incheiat la egalitate, sambata seara, scor 1-1. Meciul de verificare s-a disputat in Portugalia, la Albufeira. Billal Brahimi a deschis scorul pentru echipa franceza, in minutul 41. Jucatorii pregatiți de Jose Mourinho…

- FC Voluntari a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferul a patru jucatori, printre acestia aflandu-se si Catalin Hildan Jr, nepotul fostului mijlocas dinamovist Catalin Hildan, care a murit in anul 2000 pe terenul de joc. Catalin Hildan Jr (19 ani) evolueaza pe postul de fundas central si…

- Internaționalul roman Razvan Marin a fost imprumutat pentru un an de Cagliari la Empoli. Astfel, mijlocașul va continua sa joace in Serie A si sezonul urmator. Empoli FC a anuntat pe site-ul oficial ca mijlocasul roman Razvan Marin (26 de ani) va fi jucatorul gruparii toscane in sezonul 2022-2023. La…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a avut la Bruxelles „discutii constructive despre soarta companiilor TAROM si CFR Marfa”, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. „Astazi, la Bruxelles, impreuna cu vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, am agreat…

- Dupa doua sezoane in care n-a prins decat patru meciuri in total, Ionuț Radu (25 de ani) s-a saturat sa aștepte mereu o accidentare a lui Handanovici. Portarul roman, ales fotbalistul anului in 2019 in ancheta GSP, vrea sa joace și va pleca de la Inter in aceasta vara, tot sub forma de imprumut. A oferit…

- Consiliul de supraveghere de la OMV nu va aproba actiunile din 2021 ale fostului director general, Rainer Seele si va demara o ancheta amanuntita asupra deciziilor sale manageriale, a anuntat vineri presedintele Consiliului, Mark Garrett, la Adunarea Generala Anuala a Actionarilor, transmite Reuters.…