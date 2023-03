Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de futsal sub conducerea antrenorului CSM Tg Mures, Kacso Endre s-a calificat in Elite Round WORLD CUP 2024! Romania a intalnit Finlanda la Bucuresti, unde a terminat nedecis, 0-0, dar si cu acest rezultat a promovat in runda urmatoare a calificarilor. Felicitari Endre! Hai Romania!…

- Republica Moldova și-a inchis temporar spațiul aerian, potrivit companiei Air Moldova. De asemenea, un zbor TAROM București – Chișinau a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul din Iași. „Stimați pasageri, in acest moment, spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis, suntem in așteptarea reluarii…

- Primaria municipiului Reghin a pregatit o frumoasa surpriza iubitorilor muzicii cu ocazia sarbatorii de Valentine"s Day, un concert susținut de trupa Speak Floyd (Pink Floyd Tribute Band) gazduit marți, 14 februarie, ora 19 de Casa Municipala de Cultura "Eugen Nicoara". Cu acest prilej, va fi lansat…

- Marți și miercuri, 7-8 februarie, la patinoarul „Dunarea" din Galați se joaca o „dubla" contand pentru Campionatul Național de hochei pe gheața: CSM Galați – Hockey Klub Gheorgheni 9-5 (marți, FOTO – cu oaspeții in alb-roșu) și miercuri, de la ora 18:30. Va reamintim ca luni și marți, 6-7 februarie,…

- Sapte contracte finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproape 50 de milioane de lei, au fost semnate, astazi, la Bucuresti de primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila si de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook…

- Fetita de 3 ani ranita dupa ce o rulota de tip fast-food a explodat la Botiza, adusa la Bucuresti. Copila este intubata. Copila a fost adusa la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti cu elicopterului SMURD si are arsuri de gradul II, pe 15% din suprafata corpului. „Fetita de 3 ani a fost adusa…

- In perioada 12.01.2023 – 15.01.2023 la Targu Mureș, in bazinul Olimpic se vor infrunta cinci echipe. Echipele joaca in sistem tur-retur, orasul nostru va gazdui turul competitiei.Iata si programul echipei noastre:Etapa a II-a – Vineri, 13.01.2023CSM Targu Mureș – CSA Steaua B.A. București – Ora 18:30Etapa…

- In data de 10 decembrie 2022, in București, a avut loc Gala Campionilor Federației Romane de Motociclism pe anul 2021 și 2022. Clubul CS Juvenes a fost reprezentat la aceasta gala speciala de sportivii: Cojanu Marius Ionuț – Campion Balcanic 2022 și Campion Național 2021 și 2022 Galfi Csaba Zalan –…