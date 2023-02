Rareș Burnete a marcat un hattrick in victoria celor de la Lecce U19 cu 6-1 Cesena U19. Atacantul roman de 19 ani inscrie pe banda rulanta in Primavera, acolo unde Lecce U19 e lider dupa 21 de etape. Rareș Burnete este cel mai in forma atacant roman in 2023. La doar 19 ani, Burnete inscrie pe banda rulanta la Lecce U19. Duminica, el a marcat un hattrick in victoria echipe sale cu 6-1 contra celor de la Cesena U19. Lecce conducea inca de la pauza cu 2-0, iar in repriza secunda, atacantul nascut la Sighișoara s-a dezlanțuit, marcand in minutele 49, 66 și 77. Burnete traverseaza o perioada foarte…