Tanarul atacant format de CS Colțea 1920 Brașov dovedește inca o data ca prin munca și perseverența reușești sa atingi performanțe maxime! In toamna anului 2020 Rareș a fost transferat la US Lecce, unde s-a impus rapid la formația U19 a “Lupilor”, și a reușit sa promoveze in prima Liga PRIMAVERA din „cizma”. In aceasta vara, Rareș a fost convocat la prima echipa, cu care efectueaza in aceste zile un stagiu de pregatire in Folgaria. Astazi LECCE a disputat primul amical al noului sezon, care a fost echivalent cu debutul ca titular a tanarului brașovean. Acesta a reușit sa marcheze un gol in minutul…