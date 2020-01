Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran face joi ultima sa emisiune radio, una in care da sansa ascultatorilor sa-i adreseze orice intrebari vor. Evident ca majoritate intrebarilor, printre multe felicitari, s-au referit la intrarea sa in politica, in USR. Intrebat care este obiectivul sau politic, Guran a raspuns: "Voi…

- Migrația unor jurnaliști catre politica, precum inscrierea lui Moise Guran in USR, este un semn ca presa nu mai aduce suficiente venituri celor din aceste mediu, a afirmat scriitorul Stelian Tanase, in emisiunea ”Adrian Nedelea LA FIX”. Tanase crede ca, pe langa capitalul de imagine, Guran ar putea…

- "Daca mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Știu ca tocmai le-am ratat, dar asta e, odata la cinci ani", a declarat Moise Guran, miercuri seara, in urma ședinței USR, intrebat daca va candida la alegerile parlamentare. Chestionat daca va candida, din partea USR-PLUS, la…

- Fostul jurnalist Moise Guran a anuntat, miercuri seara, ca se alatura USR-PLUS. "(...) de fapt, m-as fi inscris in USR PLUS, dar acest partid nu exista,(...), vreau sa ma inscriu in USR, dar trebuie sa am o discutie si cu cei de la PLUS, pentru ca eu vreau sa ma inscriu in USR-PLUS", a afirmat el."Am…

- Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania In Direct de la Radio Europa FM, renunta definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica, anuntul fiind facut in direct, printr-un mesaj adresat ascuyltatorilor emisiunii sale. Prezentam integral mesajul lui Mouise Guran: "Cele mai grele decizii…

- Moise Guran este aproape de o trecere in zona politica. Dan Barna, liderul USR, confirma ca exista discuții cu jurnalistul Europa FM pentru șefia campaniilor electorale din acest an, scrie HotNews.ro. Barna a confirmat ca exista discuții cu Moise Guran, dar și cu alte persoane din spațiul…

- Alianta USR-PLUS negociaza numirea jurnalistului Moise Guran in functia de șef al campaniei electorale, atat pentru locale, cat și pentru parlamentare, potrivit unor surse citate de Libertatea. In 2018, USR a avut aceeași intenție, neconcretizata insa, mai noteaza sursa citata."Guran e o personalitate,…