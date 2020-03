Rareş Bogdan: Rezultatul la coronavirus este NEGATIV. Sunt în autoizolare acasă Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca nu este infectat cu coronavirus, el efectuand un test in acest sens. ”Mi-au ajuns rezultatele testului COVID-19 facut ieri la ora 12.00. Rezultatul este NEGATIV. Sunt in autoizolare acasa și va invit pe toți sa incercați sa evitați cat mai mult posibil drumurile și locurile publice. Disciplina și respectarea regulilor in aceste clipe și zile sunt esența trecerii prin aceasta situație complet noua pentru Europa și intreaga lume. Sunt convins ca vom depași impreuna și aceasta situație. ULTIMA ORA Inca trei liberali infectati de coronavirus de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul testului pentru coronavirus este negativ. „Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", a scris Violeta Alexandru, pe pagina de socializare. Prim-ministrul…

- Ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul testului pentru coronavirus este negativ. "Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", a scris Violeta Alexandru, pe pagina de socializare Prim-ministrul…

- "Rezultatul testului: negativ.Ne intoarcem #lamunca", a scris ministrul Muncii pe Facebook.Testarea vine in contextul in care un senator PNL a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Vergil Chițac face parte din Biroul Permanent Politic Național al PNL, iar luni s-a aflat in Parlament.Ca atare, și…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca testul pe care l-a efectuat pentru coronavirus a iesit negativ."Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", scrie ministrul pe Facebook.

- In urma cu cateva minute a fost transmis rezultatul analizelor de laborator efectuate la Institutului National de Boli Infectioase ”Matei Bals” din București pentru determinarea virusului Covid 19, la barbatul decedat aseara la Spitalul Județean de Urgenta Pitesti. Rezultatul testului este negativ.…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a precizat ca Romania se confrunta poate cu cea mai grava criza daca nu gestionam corect situația adaugand ca, „dincolo de cele spuse de unii sau de alții”, „daca liberalii ii dadeau afara pe Arafat, Cercel, Alis Grasu și Rafila, astazi eram intr-o…

- "Astazi vreau sa vorbesc despre criza COVID-19.Cred ca poate fi cea mai grava criza prin care trecem daca nu gestionam corect situația. Dincolo de cele spuse de unii sau de alții cred ca daca liberalii ii dadeau afara pe Arafat, Cercel, Alis Grasu și Rafila, astazi eram intr-o isterie totala.…

- Ministerul Sanatații a facut public rezultatul analizelor, in cazul asistentului roman intors din Germania, care era suspectat ca ar fi infectat cu coronavirus. Rezultatul analizelor este negativ....