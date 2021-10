Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, nu sustine ideea unui guvern de uniune nationala, el respingand posibilitatea ca PNL sa guverneze alaturi de PSD sau AUR pe care nu le considera ”partide serioase”.

”Nu sustin un guvern de uniune nationala. Sustin un guvern in jurul Partidului National Liberal pe care il cunosc, care stiu ce-si asuma, care se afla in parteneriat cu presedintele Romaniei. Nu am incredere in AUR nu am incredere in PSD, am incredere in PNL si in cei de dreapta. Eu sunt un om eminamente de dreapta, nu cred in guvernele de stanga, cu stanga nu poti sa-ti faci nici…