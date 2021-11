Stiri pe aceeasi tema

- Rare; Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, anunța ca va propune sancționarea Ralucai Turcan in PNL, dupa ce aceasta a afirmat ca nu mai sunt bani de pensii și ca Florin Cițu a luat bani de la pensii pentru a da primarilor. „M-a deranjat și pe mine și pe alți colegi. Sunt absolut convins ca. daca…

- Florin Cițu, liderul PNL și noul președinte al Senatului, a lansat un nou atac la adresa Ralucai Turcan. ”Doamna Turcan a stat un an in Guvern și nu prea ințelege cum stau lucrurile”, a spus Cițu.

- Raluca Turcan atac virulent la Florin Cițu: Din 26 noiembrie nu mai sunt bani de pensii și alocații. Mandatul lui nu a fost decat un șir de minciuni, greșeli și jocuri personale Raluca Turcan atac virulent la Florin Cițu: Din 26 noiembrie nu mai sunt bani de pensii și alocații. Mandatul lui nu a fost…

- UPDATE Nicolae Ciuca, propunerea de premier a PNL, a declarat sambata seara, la finalul negocierilor cu PSD și UDMR, ca s-a finalizat programul de guvernare și acordul politic in proporție de 99% și ca nu mai sunt ministere disputate. Dezvoltare, Mediu și Sport raman la UDMR, a confirmat și Kelemen…

- Consultarile dintre PNL, PSD, UDMR si minoritatile nationale pe tema formarii unei majoritati parlamentare care sa duca la investirea unui nou guvern au inceput, marti, la Palatul Parlamentului. Delegatiile PNL, PSD si UDMR sunt conduse de liderii acestora - Florin Citu, Marcel Ciolacu si…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan il ironizeaza la RFI pe fostul lider al formatiunii, Ludovic Orban, dupa ce acesta a spus ca parteneriatul sau cu Klaus Iohannis s-a incheiat. "Nu stiam ca au o legatura personala atat de puternica", afirma Rares Bogdan. Ludovic Orban a declarat dupa…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu și astfel intreg partidul se incoloneaza in spatele acestuia, in razboiul din coaliție. Ședința a fost condusa de președintele PNL, Ludovic Orban, care a dat un vot de susținere pentru Florin Cițu. De asemenea,…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu și astfel intreg partidul se incoloneaza in spatele acestuia, in razboiul din coaliție. Ședința a fost condusa de președintele PNL, Ludovic Orban, care a dat un vot de susținere pentru Florin Cițu.…