- "In urma deciziei Curtii Constitutionale, este clar ca e nevoie de o lege pentru prelungirea mandatelor. Problema este legata de data alegerilor. In ceea ce ne priveste pe noi, ca Guvern, noi am anuntat public de doua luni, ca noi consideram o data potrivita sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie…

- Gabriela Firea pune presiune pe Marcel Ciolacu ca alegerile locale sa fie stabilite la finalul lunii septembrie, asa cum planuia PNL, dar in dezavantajul PSD. Motivul? Firea vrea sa profite de punctele electorale castigate in timpul pandemiei, cand candidatul dreptei, Nicusor Dan, a fost absent, sustin…

- Judecatorii CCR au amanat o decizie, saptamana trecuta, insa pe 3 iunie vor stabili daca modificarea aduse legii, in Parlament, de catre PSD, prin care data alegerilor va fi stabilita de catre Legislativ, si nu de catre Guvern, este constitutionala. Alegerile locale erau programate sa aiba loc in luna…

- Curtea Constitutionala (CCR) va hotari miercuri daca data alegerilor locale va fi stabilita de Parlament (prin lege) sau de Guvern (prin hotarare). In functie de sentinta, PSD ar putea da peste cap planul premierului Orban, care ar prefera alegeri locale in luna septembrie. Constitutia nu prevede nicio…

- In ceea ce priveste masurile guvernului Orban, Tariceanu considera ca acesta putea face mult mai mult pentru Romania in contextul pandemiei de coronavirus. Mai exact guvernul trebuia sa fie pregatit cu masti de protectie si cu spitale suport. Citeste si: Tariceanu: "Colaborarea ALDE - PNL…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca cel mai bun moment pentru alegerile locale ar fi sfarșitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, avand in vedere ca estimarile privind valul a doilea al epidemiei de COVID-19 sunt pentru perioada 15 octombrie – 1 noiembrie.Cat privește data alegerilor…

- Premierul Ludovic Oban le-a spus marți liberalilor, în ședința Biroului Executiv, ca își dorește ca alegerile locale sa fie programate în sepetembrie sau cel mai târziu în luna octombrie daca epidemiea de coronavirus scade în intensitate, au declarat pentru HotNews.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sprijina total demersul guvernului de angajare a raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi, spunand ca i se pare o decizie normala. Presedintele a anunțat ca documentul de modificare a legii va ajunge in scurt timp la Parlament, iar el va cere…