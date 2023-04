Rareș Bogdan: Eu nu vin în guvern să ascut creioane. Dacă cineva crede că vin vicepremier fără portofoliu, nu mă cunoaște PNL și PSD nu se iubesc, dar traiesc impreuna in aceeași casa, pentru ca „așa arata majoritațile aritmetice din Romania”, a spus europarlamentarul Rareș Bogdan joi seara, la Digi24. Liberalul a vorbit și despre rotativa guvernamentala, despre care a spus ca in ceea ce privește PNL nu se va schimba nicio virgula și totul se va respecta intocmai. „Nu acceptam nici 3 ministere pe un minister, nu ne intereseaza sa luam de la UDMR nimic, nu ne intereseaza sa luam nimic de la PSD, ne intereseaza sa venim cu cei mai buni oameni, sa ocupam ceea ce este semnat in protocol”, a spus Bogdan. In plus, acesta… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

