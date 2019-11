Rareş Bogdan: De ce a fugit Iohannis de dezbaterile electorale în campanie "Noi am spus așa: dupa cinci ani de mandat e absolut normal sa evaluezi candidații dupa ce au facut. Klaus Iohannis nu este un om care sa vina acum sa se bata pentru acesta poziție - cinci ani de zile a ocupat poziția de președinte la Cotroceni și oamenii au putut sa evalueze prestația domniei sale: mulți pozitiv, alții critic. Important este ca s-au vazut faptele domniei sale. De asemenea, noi am stabilit un calendar de campanie, avand in vedere ca este și președinte in funcție. Au fost doua momente in care practic nu am putut beneficia de aportul domniei sale in campanie", a explicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

