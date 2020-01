Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți senatori și deputați liberali vorbesc pe la colțuri, din ce in ce mai insistent, ca daca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL nu trece de Parlament, premierul Ludovic Orban trebuie sa iși dea demisia. Acesta este scenariul care circula in randul parlamentarilor liberali, mai ales…

- Sedinta CEx este programata la ora 12, la Palatul Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații vor incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura privind demiterea Cabinetului Orban in urmatoarea sesiune parlamentara, care…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat, luni, ca planul liberalilor pentru declansarea alegerilor anticipate exclude varianta ca premierul Ludovic Orban sa demisioneze din functie. "Premierul nu are de ce sa demisioneze. Planul nostru exclude aceasta varianta", a spus Roman,…

- Varujan Vosganian afirma, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca europarlamentarul Rares Bogdan vorbeste "prea mult". "Inainte de a spune daca Rares Bogdan vorbeste bine sau rau, sa convenim ca vorbeste prea mult. Deunazi, Rares Bogdan a anuntat ca premierul Ludovic Orban va demisiona in luna februarie.…

- Italia va lua, in curand, o decizie cu privire la renunțarea taxelor pe autostrazi, o acțiune care va genera probabil tensiuni in relația cu compania Autostrade per l’Italia, care opereaza mai mult de jumatate din drumurile cu taxa, transmite Bloomberg.Premierul țarii, Giuseppe Conte, a declarat…

- Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, anunța faptul ca s-au terminat negocierile, iar PNL a reușit sa coaguleze o majoritate in Camera Deputaților pentru a schimba legea electorala in sensul revenirii la alegerea primarilor in doua tururi. Principalul opozant al modificarii este PSD, principalul…

- Președintele Klaus Iohannis va avea o intalnire cu premierul desemnat Ludovic Orban, la ora 16:00, inainte de ziua de foc din Parlament. Premierul desemnat va susține și o conferința de presa.