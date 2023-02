Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan acuza compania OMV Petrom de faptul ca, dupa ce a cerut o amanare a termenului la care trebuia sa prezinte un plan pentru investitia in proiectul Neptun Deep, in care compania cu capital majoritar austriac este partenera cu Romgaz, nu a respectat termenul amanat de depunere a planului,…

- „OMV Petrom face un joc clar ca Romania sa nu devina independenta energetic și sa nu devina un jucator strategic, sa nu exporte in Cehia, in Ungaria, in Polonia, in Bulgaria.OMV Petrom, la modul la care se comporta pe cel mai important atu al Romaniei... Neptun Deep este pentru noi, pastrand proportiile,…

- Concurența cu cerealele mai ieftine din Ucraina este o preocupare tot mai mare pentru țarile est-europene, care au ridicat problema intr-o scrisoare comuna, inaintea reuniunii ministeriale de la Bruxelles. Ei se plang ca cerealele ieftine ucrainene in loc sa plece mai departe prin ”coridoarele de…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…

- Regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si cele sase economii majore - Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia - raman unele dintre cele mai dinamice din lume, reiese din raportul „Top 10 predictii pentru ECE-6 in 2023”, intocmit de compania de consultanta imobiliara Colliers.

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova organizeaza, in perioada 15-16 decembrie 2022, Forumul estic privind securitatea și gestionarea frontierelor. La eveniment vor participa șefii ai Poliției și ai Poliției de Frontiera din Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei e de parere ca inflatia este nedreapta pentru societatea romaneasca și asta pentru ca „n-am facut nimic ca sa o aducem, iar la aceasta ora bancile centrale sunt singurele care pot sa lupte eficient cu inflatia, avand o arma urata…