- Șoferii sunt obligați sa renunțe iarna la cauciucurile all season și sa le foloseasca pe cele potrivite anotimpului rece, anunța Registrul Auto Roman. Șoferii sunt avertizați de Registrul Auto Roman (RAR) sa nu foloseasca anvelopele all season iarna, deoarece acestea nu omologate pentru sezonul rece.…

- Autovehiculele de teren masive, SUV-urile, 4 x 4 sau Crossover au nevoie sa intampine iarna cu un set de cauciucuri 245 45 R18 noi. Acest model de anvelope se distinge prin rezistența și fiabilitate. Iarna este un sezon cu mari dificultați pentru șoferi. Carosabilul umed, alunecos, gheața, zapada sau…