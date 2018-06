Stiri pe aceeasi tema

- Barbati inarmati au impuscat mortal, vineri, sase politisti in orasul mexican Salamanca din centrul Mexicului. Autoritatile au anunțat ca acesta este unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra fortelor de securitate mexicane din ultimele luni, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Cei sase politisti…

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost „neutralizat” de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, au anuntat media si parchetul din Belgia, citate de Reuters si AFP. (Agerpres/FOTO express.co.uk)

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, au anuntat media si parchetul din Belgia, citate de Reuters si AFP.-in curs de actualizare

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Incidentul s a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care…

- Un barbat, in varsta de 63 de ani, a fost accidentat mortal de un autoturism, vineri seara, in jurul orelor 20.30, pe DN 10, la ieșirea din Prejmer spre Teliu. Barbatul, din județul Covasna, mergea pe carosabil, in apropierea axului drumului și nu a fost observat la timp de o șoferița in varsta de 37…