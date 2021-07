Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa (ENTSO-E) a facut public, in data de 15 iulie 2021, raportul final referitor la evenimentul care a avut loc in rețeaua de transport continental – europeana in data de 8 ianuarie 2021. Raportul a fost elaborat de catre grupul de experți constituit…

- Handbalistul croat Stefan Vujici a semnat un contract cu CS Minaur, a anuntat, luni, gruparea din Baia Mare, conform news.ro Stefan Vujici (centru) s-a nascut pe 6 iulie 1991, la Rijeka (Croatia). El are 1,92 si 90 kg. A jucat in cariera sa pentru RK Porec (pana in 2013), HBC Nantes (2013-2014),…

- Comisia Europeana cere Consiliului European sa ia masuri pentru ca Romania, Bulgaria si Croatia sa faca parte din spatiul Schengen, pentru ca au indeplinit majoritatea conditiilor, dar fara beneficiile care vin odata cu eliminarea controalelor la granitele interne ale regiunii, potrivit strategiei…

- Potrivit Comisiei, Bulgaria si Romania au fost evaluate pozitiv in cadrul procesului de evaluare al spatiului Schengen inca din 2010/2011. In privinta Croatiei, Comisia a adoptat pe 22 octombrie 2019 documentul Communication55, potrivit caruia tara a luat masurile pentru a asigura respectarea conditiilor…

- În drumul lor spre Europa de Vest, mulți migranți își încearca norocul sa treaca prin România pe o ”ruta a saracului”, deoarece Ungaria a ridicat la frontiera sa de sud un gard de sârma ghimpata pentru a le opri calea, relateaza AFP. Poliția româna este…

- Procentajul lucratorilor din sistemul sanitar romanesc vaccinati este de circa 45%, fiind situat la nivelul mediei statelor din Europa, in timp ce 44% dintre lucratorii nevaccinati se afla in situatia de ezitare vaccinala, acestia fiind tinta potentiala a unei campanii de convingere, releva rezultatele…