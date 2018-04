Stiri pe aceeasi tema

- Coruptia ramane un fenomen raspandit in Romania, iar mita este in continuare o practica obisnuita in sectorul public, se arata in Raportul Departamentului de stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2017. Documentul precizeaza ca politicieni detin media si influenteaza…

- Nu doar in zilele noastre inzestrarea Armatei Romane a provocat scandaluri, ci si in perioada interbelica. Coruptia generalizata a lasat tara noastra descoperita de armament in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012 si adresat Guvernului Romaniei, caruia i-a s-a transmis o lista lunga de cerințe in legatura cu MCV (n.r. - mecanism de monitorizare…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca, in cazul in care vointa politica va fi ca procurorii sa nu mai investigheze cazurile de coruptie, Romania se va intoarce in anii 2000, atunci cand „cazurile celebre” erau cele in care politisti de…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Euronews a publicat recent un amplu reportaj despre coruptia din Romania, material care include un interviu cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Gazda emisiunii “Insiders” de pe Euronews spune, in debutul reportajului, ca modificarile pe care guvernantii vor sa le aduca legilor justitiei vor restrictiona…