- Peste 4,5 milioane de persoane au parasit Ucraina de la inceputul razboiului, in 24 februarie, majoritatea trecind granițele in țarile vecine, potrivit Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). „Escaladarea conflictului din Ucraina a provocat victime in rindul civililor și distrugerea…

- Cifrele publicate, sambata, de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) arata ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian, citat de G4media.Aceasta cifra este cu 59.

- Peste 7,1 milioane de persoane sunt stramutate in Ucraina, fiind nevoite sa iși paraseasca locuințele din cauza razboiului, potrivit celui mai recent raport al Organizației Internaționale pentru Migrație, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zece milioane de persoane si au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului purtat de Rusia, potrivit unor declaratii ale Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi. "Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Grandi Filippo, a anunțat, joi, pe Twitter ca un milion de persoane din Ucraina s-au refugiat in țarile vecine, intr-o saptamana. Intr-un comunicat precedent din 2 martie, Inaltul Comisariat anunța ca aproape 836.000 de ucraineni au parasit țara,…