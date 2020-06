Raport SIPRI: Puterile nucleare au continuat să-şi modernizeze arsenalele Stocurile de focoase nucleare s-au redus la 13.400 de unitati la nivel mondial la inceputul acestui an, insa cele noua puteri nucleare au continuat sa-si modernizeze arsenalele, constata cel mai recent raport al Institutului de cercetari in domeniul pacii (SIPRI, cu sediul la Stockholm), dat publicitatii luni si citat de dpa. Numarul total de focoase nucleare - active, aflate in depozite sau pregatite sa fie dezafectate - a scazut cu circa 465 comparativ cu inceputul anului 2019, conform raportului SIPRI, o reducere atribuita in principal dezafectarii de arme nucleare detinute de catre Rusia si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

