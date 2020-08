Raport secret ONU: "Coreea de Nord a dezvoltat probabil dispozitive nucleare miniaturizate"

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord "probabil" ca face progrese in dezvoltarea armelor nucleare, potrivit unui raport clasificat al Natiunilor Unite, ale carui detalii au fost confirmate si citate marti de DPA si Reuters, noteaza Agerpres. Coreea de Nord "a dezvoltat probabil dispozitive nucleare miniaturizate care se…

- Coreea de Nord ''probabil'' ca face progrese in dezvoltarea armelor nucleare, potrivit unui raport clasificat al Natiunilor Unite, ale carui detalii au fost confirmate si citate marti de DPA si Reuters. Coreea de Nord "a dezvoltat probabil dispozitive nucleare miniaturizate care se potrivesc…

- Nu doar Coreea de Nord a fost sanctionata de catre UE ci si 57 de persoane si entitati care au contribuit la programul de inarmare nord coreeana, cu incalcarea rezolutiilor ONU. Cei aflati pe lista care va fi publicata vineri, au activele blocate si le este interzisa intrarea in UE. Consiliul…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- BUCUREȘTI, 7 iul – Sputnik. Atacul american prin care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani NU a fost justificat de niciun atac continuu sau iminent asupra intereselor americane și a incalcat carta ONU, potrivit raportorului ONU pentru execuțiile extrajudiciare, Agnes Callamard. ”Washingtonul…

- Rachetele de croaziera utilizate anul trecut in mai multe atacuri asupra unor facilitati petroliere si a unui aeroport international din Arabia Saudita erau de "origine iraniana", potrivit unui raport prezentat in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, citat vineri de…

- Uniunea Europeana a cerut marti sistarea luptelor in Libia, anuntand ca va bloca livrarile de arme care ajung in aceasta tara pe mare, in conformitate cu mandatul operatiunii Irini, potrivit sefului diplomatiei europene Josep Borrell, citat de AFP."Operatiunea Irini, aprobata de Consiliu la…

- Atat China cat si Statele Unite au sustinut un proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU referitor la combaterea noului coronavirus si este "socant si regretabil" ca Washingtonul s-a razgandit vineri, transmite duminica Reuters citand aprecierile unui diplomat chinez acreditat la New…