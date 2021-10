Stiri pe aceeasi tema

- Amazon.com Inc a majorat nivelul mediu al salariul initial in Statele Unite la 18 dolari pe ora si intentioneaza sa angajeze inca 125.000 de persoane la depozite si transport, a afirmat pentru Reuters Dave Bozeman, vicepresedintele departamentului de servicii de livrari.Cel mai mare retailer…

- Terapia – o companie SUN PHARMA, cel mai mare producator de medicamente din Romania, anunța lansarea unei ample campanii aniversare, denumita simbolic „De 100 de ani impreuna pentru oameni, pentru viața”, prin care marcheaza celebrarea a 100 de ani de prezenta neintrerupta pe piața farmaceutica locala.…

- Gigantul de comert electronic Amazon.com si producatorul de smartphone-uri Samsung Electronics si-au exprimat, de asemenea, opozitia fata de acordul cu autoritatile americane, a informat ziarul. La inceputul acestui an, Comisia Federala pentru Comert din SUA a deschis o ancheta aprofundata asupra preluarii.…

- ​Gigantul online Amazon va avea și o prezența fizica și va deschide în SUA mai multe hypermarket-uri (department stores) care vor vinde diverse produse, de la mâncare și haine, pâna la electrocasnice și articole pentru casa, scrie Wall Street Journal. Mișcarea vine dupa ce Amazon a…

- Eficienta impotriva Covid-19 a vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech scade mai repede decat cea a serului AstraZeneca, potrivit unui studiu publicat joi de cercetatori de la Universitatea Oxford, care a participat la dezvoltarea acestuia impreuna cu firma anglo-suedeza. „Doua doze de Pfizer-BioNTech…

- In primul semestru al anului 2021, ITM Calarasi a controlat modul in care sunt respectate prevederile legale cu privire la activitatile cu produse de protectie a plantelor. Au fost controlate un numar de 59 societati comerciale, fiind constatate 130 de neconformitati: -in atelierul de confectii metalice…

- Rețeaua comerciala Mega Image retrage mai multe loturi de inghețata Milka și KitKat, din cauza utilizarii peste limitele legale a oxidului de etilena. In cazul Milka, inghețata ministick, este vorba de...

- Zeci de mii de produse susceptibile a fi contrafacute, depistate in Portul Constanta.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 5.000…