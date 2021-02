Utilizarea tehnologiei 5G va ajuta la cresterea productivitatii si eficientei in multe sectoare economice, contributia la PIB-ul global urmand sa ajunga la 1,3 trilioane de dolari, pana in anul 2030, arata o analiza intocmita de PwC. Conform raportului "The global economic impact of 5G. Powering your tomorrow", avand in vedere amploarea potentialului economic, fiecare organizatie va avea nevoie de un plan pentru implementarea 5G in urmatorii de cinci ani, pentru a maximiza oportunitatile. In acelasi timp, adoptarea 5G va impune companiilor si guvernelor sa ia in considerare noi abordari ale reglementarilor,…