Stiri pe aceeasi tema

- Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, in centrul Belarusului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si EFE.

- Institutul National de Sanatate Publica din Romania a publicat un raport saptamanal de supraveghere care arata ca 34% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 24 – 30 august, in București, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov. Potrivit INSP, pana acum, in Argeș au fost confirmate…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat marti guvernul de la Atena, transmit Reuters si ANA. Inmultirea cazurilor in ultimele saptamani a obligat autoritatile sa reimpuna gradual…

- Copiii cu varste de 12 ani si mai mari ar trebui sa poarte masca mai ales atunci cand nu poate fi garantata o distanta de minim 1 metru fata de alte persoane si cand in zona exista transmitere comunitara a noului coronavirus, indica un document al OMS si UNICEF datat 21 august, potrivit Agerpres. …

- Polonia se pregateste pentru un aflux de persoane dinspre Belarus in urma reprimarii violente a protestelor postelectorale din aceasta tara vecina, insa vrea sa mentina securitatea frontierei, a afirmat vineri ministrul adjunct de externe Marcin Przydacz, transmite Reuters. 'Am revizuit…

- Un minut de reculegere s-a tinut, marti, la Beirut, la o saptamana dupa exploziile din port, soldate cu moartea a 163 de persoane, potrivit news.ro.Clopotele au fost trase iar oamenii aflati pe strazi si la ruinele portului au pastrat tacerea la ora locala 18.09, la exact ora la care in urma…

- Autoritațile ruse au raportat, sambata, 5.212 de cazuri noi de infectii cu COVID-19. Astfel, Rusia a ajuns la un numar total de 882.347 cazuri de la inceputul pandemiei, transmite Reuters, citata de Agerpres.Rusia, care are o populatie de peste 144 de milioane de locuitori, se afla pe locul 4 in lume…

- La 7 iulie 2005, orasul Londra a fost scena unei serii de atentate teroriste sangeroase, cu patru explozii in decurs de 56 de minute, dintre care trei in metroul londonez si o explozie intr-un autobuz, 52 de persoane fiind ucise, iar alte circa 700 fiind ranite, potrivit Reuters.