Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski s-a intalnit cu senatori din SUA si a multumit pentru sustinere. Vladimir…

- Toți copiii ucraineni care au venit pe lume in regiunea ocupata Herson, sudul Ucrainei, incepand cu 24 februarie, vor deveni automat cetațeni ruși, a declarat joi Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare-civile impuse de Rusia in regiune, pentru agenția de presa rusa RIA, citata…

- Liderul de la Kremlin a comparat joi politica sa cu cea a lui Petru cel Mare, sugerand o paralela intre invazia din Ucraina și razboiul pe care țarul l-a purtat impotriva suedezilor, in Marele Razboi al Nordului, potrivit CNN.In timpul unei vizite la o expoziție dedicata primului imparat rus, Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor,…

- Canalul February Morning are un singur obiectiv foarte ambițios și, aparent, imposibil de realizat: sa il rastoarne pe Putin de la putere. Fondatorul canalului, Ilia Ponomarev, a fost singurul deputat rus care a votat impotriva anexarii Crimeei in 2014, scrie The Guardian . Intr-o cladire de secol…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca televiziunea rusa de stat susține și propovaduiește propaganda liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Ba, dupa sancțiunile impuse Rusiei de Occident, se lanseaza nu doar in acuze impotriva acestuia, dar și indeamna telespectatorii sa fie de acord cu unele opinii…

- Lumea informata a Rusiei și a Ucrainei, dar nu doar, nu știe, inca, daca sa aplaude sau s-o zica pe-aia cu sictir. De ce? Pai, uite de-asta. Televiziunea publica din Rusia a transmis o știre conform careia Vladimir Putin a vizitat un spital cu soldați raniți in Ucraina. Soldați ruși, se ințelege. Conform…

- Senatorul USR Plus Cristi Berea a avut curiozitatea sa intre pe canalul de comunicare al hackerilor rusi si i-a gasit "promovati" pe Cornel Ciolacu si Diana Sosoaca. Primul e prezentat ca un viitor presedinte al Romaniei, iar Sosoaca ca o mare "pacifista" care se opune livrarii de armament Ucrainei.…