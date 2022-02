Coreea de Nord a continuat in ultimul an sa-si dezvolte arsenalul nuclear si capacitatile de rachete, in pofida sanctiunilor internationale impuse Phenianului, se arata intr-un raport confidential al ONU la care AFP a avut acces sambata. “Atacurile cibernetice, in special asupra activelor de criptomonede, raman o sursa importanta de venituri pentru guvernul Coreei de Nord”, noteaza acest document anual care a fost inmanat recent celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU. “Volumul importurilor ilicite de petrol rafinat a crescut considerabil” in ultimul an, “dar la un nivel inferior celui…