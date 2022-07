RAPORT: În România, publicitatea va creşte în următorii ani, până la 1,18 miliarde euro în 2026 ”Publicitatea va domina piata de media si divertisment de la nivel global in 2026, urmand sa ajunga la o valoare de un trilion de dolari, din care trei sferturi vor fi generate de reclamele online, pe fondul cresterii consumului de servicii digitale, de la cumparaturi pana la platformele de streaming si la programele de exercitii fizice. Dupa un an 2020 in care companiile au franat cheltuielile cu publicitatea din cauza incertitudinilor create de pandemia COVID-19, iar valoarea acestui sector a scazut cu aproape 7% la nivel global, in 2021 a fost inregistrat un avans de peste 22%”, potrivit raportului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

