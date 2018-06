Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat progrese limitate in implementarea recomandarilor din raportul intocmit in luna martie de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE), a transmis vineri aceasta institutie, odata cu incheierea sesiunii sale plenare desfasurate…

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) ii raspunde ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce acesta a sustinut, miercuri, in plenul Senatului, ca raportul privind Romania nu a fost realizat in intregime de experti GRECO. De asemenea, grupul i-a transmis lui Tudorel…

- Tudorel Toader a mers si marti in Parlament, unde a avut o discutie cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Maine (miercuri n.red.) vin la ora 10 motiv pentru care am avut intrevederea cu domnul Tariceanu. (...) Este prima data cand in calitate de ministru particip la ce se numeste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a confirmat ca va fi prezent joi in Parlament la „Ora Guvernului”, dupa ce PNL i-a solicitat sa dea explicatii cu privire la raportul publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) privind Romania.

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a facut public miercuri Raportul referitor la Romania in care isi exprima ingrijorarea profunda fata de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si…

- Presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a spus miercuri, referitor la raportul GRECO, ca probabil cei care au modificat legile justitiei nu au explicat bine ce au facut, ori cei de la GRECO nu au inteles, clarificarile urmand sa fie formulate intr-o alta maniera, transmite…