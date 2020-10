Raport: Forțele armate ruse sunt mai puternice în prezent decât în orice altă perioadă de la încheierea Războiului Rece Forțele armate ruse au acum capabilitați mai puternice decât în orice alta perioada de la încheierea Razboiului Rece, o evoluție care vine pe fondul îngrijorarilor tot mai ridicate ale statelor occidentale vizavi de ingerințele președintelui Vladimir Putin în alegerile lor interne și implicarii Rusiei în conflicte militare din Ucraina pâna în Siria, transmite Bloomberg.



Dupa mai bine de un deceniu de reforme și investiții, soldații ruși sunt mai bine echipați și mai profesioniști decât predecesoarii lor, potrivit raportului &"Modernizarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

