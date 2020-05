Stiri pe aceeasi tema

- Planeta noastra a pierdut 178 milioane de hectare de padure, o suprafata de dimensiunea Libiei, intre 1990 si 2020, desi in ultimul deceniu ritmul despaduririlor a incetinit, potrivit unui raport publicat joi de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), citat de EFE. FAO…

- La nivel global au fost inregistrate deja peste 3 milioane de infecții cu noul coronavirus, potrivit statisticilor centralizate de site-ul worldometers.org. Dintre cei 3.065.176 de oameni infectați, 211.631 au murit. De asemenea, 922.862 s-au vindecat.

- Numarul de persoane care se confrunta cu o insecuritate alimentara acuta s-ar putea dubla in acest an, pana la 265 milioane, din cauza caderii economice provocata de COVID-19, a declarat, marti, un oficial al World Food Programme al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), transmite Mediafax.

- Toyota a anunțat ca SUV-ul compact RAV4 a depașit la sfarșitul lunii februarie pragul de 10 milioane de unitați comercializate la nivel global. Performanța a venit la 26 de ani de la lansarea oficiala a modelului in 1994, iar pe parcursul sfertului de veac RAV4 a avut parte de cinci generații. In ciuda…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat duminica peste 82.000 noi cazuri de COVID-19 in intreaga lume, ridicand numarul total la nivel global la 1.133.758 de cazuri, in timp de numarul deceselor a ajuns la 62.884, cu 5.799 mai mult decat in ziua precedenta, relateaza EFE. Pandemia afecteaza…

- ONU a cerut luni donatorilor sa urgenteze deblocarea unor fonduri pentru a frana in Africa de Est invazia de lacuste, insecte care se deplaseaza in roiuri "de marimea Manhattanului" si care sunt capabile sa manance intr-o singura zi cat consuma intreaga populatie a Kenyei, informeaza EFE. …