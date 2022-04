Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) a solicitat joi autoritaților din Romania sa sa remedieze deficiențele grave și persistente. Ei au aratat ca celulele sunt darapanate, saltelele și lenjeria sunt uzate și cu ploșnițe. Fii la…

- Experiența Platinum Optic Suntem intotdeauna atenți la cum suntem noi tratați din perspectiva de consumator de servicii medicale. Cursurile de ospitalitate nu au fost și nu vor fi niciodata suficiente. Numai așa, ințelegem profund care sunt metodele eficiente de comunicare personal medical-pacient,…

- Razboiul din Ucraina i-a pus pe jar pe doljeni, care au inceput sa ia masuri de teama izbucnirii unui conflict militar si in Romania. S-au schimbat multi lei in euro, s-au golit stocurile farmaciilor de pastile cu iod si s-au facut foarte multe programari pentru obtinerea pasapoartelor. Primele efecte…

- Punctele de control la trecerea frontierei unde s-au inregistrat cele mai multe sosiri ale vizitatorilor in 2021 au fost Giurgiu (837.800 sosiri), Otopeni (765.400 sosiri), Calafat (672.400 sosiri) si Albita (422.500 sosiri), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marți, zi care masoara situația…

- 2021 a fost un an bun pentru fermieri cu marje de profit de 25-30%, in condițiile in care au avut parte de precipitații, dar și prețurile s-au majorat semnificativ. O mare parte parte din caștig a mers, insa, pentru acoperirea pierderilor din anii trecuți, provocate de seceta. Din pacate, 2022 se anunța…

- La nivel national, aproape 8.000 de cadre didactice cu varsta cuprinsa intre 65 si 88 de ani predau in scolile din Romania, potrivit unor date ale Ministerului Educatiei pentru anul 2021, consultate de Edupedu.ro, adica 3.96- din totalul profesorilor. Primele 3 judete cu cel mai mare procent de profesori…

