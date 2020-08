Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta, care precizeaza ca, in majoritatea cazurilor, modul de utilizare si administrare a resurselor si fondurilor publice pentru prevenirea si combaterea pandemiei COVID-19…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, prin Hotararea numarul 36 din 21 iulie 2020, a certificat, potrivit Legii 136/2020, pandemia de COVID-19 declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020. Avand in vedere ca incepand de astazi intra in vigoare Legea numarul 136 din 18…

- Eurodeputatii au solicitat instrumente mai puternice pentru a face fata urgentelor in domeniul sanatatii, intr-o dezbatere in plen desfasurata joi, la Bruxelles, cu privire la viitoarea strategie a Uniunii Europene in domeniul sanatatii publice, indica un comunicat al legislativului european. In timpul…

- Guvernul va aproba Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic si o va transmite la Parlament spre dezbatere si adoptare in procedura de urgenta, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Sedinta de astazi are un singur punct pe ordinea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat vineri motivarea deciziei din 5 decembrie 2019, prin care a stabilit ca este neconstitutionala o sintagma din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, care se refera la plata tratamentului medical de catre o persoana, spitalizata in urma producerii…

- In Parlament a fost prezentata o motiune a simpla asupra politicilor, actiunilor si inactiunilor guvernamentale in domeniul sanatatii publice. Autorii acesteia sunt deputatii Grupului parlamentar Pro Moldova, care sustin ca politicile in domeniul sanatatii publice au esuat, iar greseala guvernarii si…