Raport Curtea de Conturi: Prahova, pe locul 3 în țară la urgențele medicale provocate de consumul de opiacee, în anul 2021 V. Stoica Un raport intocmit de Curtea de Conturi in urma unei acțiuni de audit desfașurata in perioada noiembrie 2022 – mai 2023 la Agenția Naționala Antidrog și la patru centre locale, printre care s-a aflat și cel din Prahova, scoate la iveala situații mai puțin cunoscute privind consumul de droguri din Romania. Potrivit raportului de audit al performanței privind tratamentul consumatorilor de droguri, realizat de auditorii Curții de Conturi pentru perioada 2018 – 2022, ”Agenția Naționala Antidrog trebuie sa-și regandeasca rețeaua proprie, astfel incat sa asigure servicii integrate eficiente,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

