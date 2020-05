Raport al Ministerului Finanțelor: Creșterea prognozată pensiilor afectează sustenabilitatea finanțelor publice ​În ultima perioada, atât premierul cât și ministrul Finanțelor au tot dat de înțeles ca e posibil sa fie o majorare mai mica a punctului de pensie de la 1 septembrie, astfel ca ar sari din discuție creșterea de 40%. Programul de convergența al Ministerului Finanțelor continua în aceasta idee spunând ca majorarea ar pune presiune pe nivelul datoriei pe termen mediu și lung și afecteaza sustenabilitatea finanțelor publice.

Programul de convergenta 2020

&"Proiecția actualizata a creșterii cheltuielilor strict legate de îmbatrânirea populației… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

