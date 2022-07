Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a pierdut fara drept de apel amicalul jucat azi impotriva Slaviei Praga, campioana Cehiei. Giuleștenii au pierdut cu 1-7, intr-un meci in care Adi Mutu a folosit numeroși titulari. Cantonamentul din Austria s-a incheiat cu un rezultat dezastruos pentru echipa care și-a propus play-off-ul in noul…

- Rapid a fost una dintre cele mai active echipe din Liga 1 pe piața transferurilor, dar Gigi Becali nu este impresionat de rivala din Giulești. Paul Iacob, Florin Ștefan, Valentin Costache și Andrei Ciobanu sunt jucatorii aduși de echipa lui Adrian Mutu, dar patronul de la FCSB spune ca Rapid nu are…

- Rapid a facut o oferta pentru Ahmed Bani (19 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Dinamo. Rapid continua munca pe piața transferurilor. Adrian Mutu are nevoie de fotbaliști eligibili pentru regula U21, iar principala ținta este dinamovistul Ahmed Bani. In acest moment, antrenorul giuleștenilor se…

- Daniel Niculae (39 de ani), președintele de la Rapid, a anunțat ca Dragoș Grigore (35 de ani), Junior Morais (35 de ani) și Cristi Sapunaru (37 de ani) vor continua la echipa și in sezonul viitor. Foștul atacant a anunțat ca opținuile de prelungire din contractele lui Grigore șți Morais au fost activate.…

- Rapid - FCU Craiova 2-3 | Adrian Mutu, antrenorul alb-vișiniilor, susține ca n-a fost surprins tactic de olteni: „Au avut 3 șuturi, au dat 3 goluri”. „E o infrangere greu de digerat, probabil avem nevoie și de astfel de dușuri reci, sa devenim o echipa puternica. Adevarul e ca am luat niște goluri ușoare.…

- La finalul meciului Chindia – Rapid 0-0, Junior Morais (35 de ani) a anunțat ca va continua la formația antrenata de Adrian Mutu. Ajuns la Rapid in vara, de la Gaziantep, fundașul stanga brazilian va continua la echipa giuleșteana și in sezonul viitor. Contractul acestuia expira pe 30 iuni. Junior Morais…

- Rapid București se impune cu 8-0 in fata celor de la Gaz Metan Medias. Mediesenii nu au sutat pe poarta lui Draghia, in timp ce giulestenii puteau sa mai marcheze inca pe atat. Doar portarul Bumbar a reusit sa reduca diferenta de scor. Pentru Rapid a fost a sasea victorie consecutiva in campionat, iar…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Gaz Metan Medias este una de maturitate pentru formatia sa, care trebuie sa demonstreze ca se poate concentra si in fata unui adversar mai slab cotat. Fii la curent cu cele mai…