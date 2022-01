Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca, in perioada 13-20 ianuarie, au fost facute, in platforma de programare, 2.841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Dozele de vaccin pentru aceasta grupa de varsta vor ajunge in tara in 25 ianuarie.…

- FC Rapid si-a prezentat, joi, jucatorii achizitionati recent, Mattias Kait, Razvan Onea, Matias Perez Acuna si Jakub Vojtus, cei patru declarandu-se incantati de venirea la gruparea giulesteana. Tehnicianul Mihai Iosif considera ca acum lotul pe care il are la dispozitie este unul echilibrat numeric…

- Mijlocașul central Mattias Kait (23 de ani), titular in naționala Estoniei, a fost prezentat oficial la Rapid. Rapid a bifat a patra achiziție a iernii. Giuleștenii au transferat un atacant, pe Jakub Vojtus (28 de ani), și 2 fundași dreapta, pe Razvan Onea (23 de ani) și pe Matias Perez Acuna (27 de…

- FC U Craiova 1948 a anuntat, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca a reziliat unilateral contractele cu jucatorii Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko, Pedro Machado si Armin Gremsl. Atacantul portughez Hugo Vieira (33 ani) a evoluat 9 meciuri in acest sezon, marcand un gol. Fundasul ivorian Mamadou Bagayoko…

- O traficanta de droguri in varsta 83 de ani este cel mai varstnic urmarit general din Romania, iar politistii incearca sa o prinda de mai bine de trei ani. Este vorba de Elena Mladin, care trebuie sa execute o pedeapsa cu inchisoarea de doi ani, dupa ce a primit o condamnare in anul 2019 pentru trafic…

- Un hacker din Craiova a spart rețelele mai multor companii mari din Romania și strainatate și a cerut recompense in Bitcoin. Barbatul a fost reținut de DIICOT. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), impreuna cu ofițeri de poliție judiciara…

- Gheorghe Hagi a declarat ca jocul prestat de Farul contra Rapidului a fost unul dintre cele mai bune ale formatiei sale si ca jucatorii constanteni au dominat in totalitate. “Un meci mare, un meci foarte bun facut de noi, atat ofensiv cat si defensiv. Unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo, scor 1-1, ca i-a trecut glontul pe la ureche, deoarece giuleștenii au egalat in prelungirile partidei. “A fost dramatism in sensul in care am marcat la sfarsit, dar altadata am fost noi egalati pe final de meci.…