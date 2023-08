Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev a pierdut partida din Giulești cu Beșiktaș, scor 2-3, in manșa tur a play-off-ului Conference League. La finalul partidei, Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul ucrainenilor, a acuzat arbitrajul. „Il Luce” susține ca golul marcat in prima repriza de Dinamo Kiev, anulat pe motiv de ofsaid,…

- Mircea Lucescu il putea antrena pe Cristiano Ronaldo la Al-Nassr! Tehnicianul roman a dezvaluit astazi ca a refuzat milioanele din Arabia Saudita pentru a ramane alaturi de Dinamo Kiev intr-un moment dificil. Mircea Lucescu va incerca joi sa o invinga pe fosta sa echipa, Besiktas Istanbul, alaturi de…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev s-au calificat in play-off-ul de Conference, dupa un meci cu prelungiri și penalty-uri in fața celor de la Aris. Acum, formația din Ucraina va juca tot pe Giulești, joi 24 august, cu turcii de la Beșiktaș, echipa cu care Il Luce are un titlu in CV La finalul meciului jucat…

- Mircea Lucescu rasufla usurat, dupa ce Dinamo Kiev s-a calificat in play-off-ul Conference League. Antrenorul roman s-a declarat multumit dupa ce echipa sa a invins-o pe Aris Salonic pe stadionul din Giulesti. Dinamo Kiev si Aris Salonic se aflau la egalitate, la general, scor 2-2, dupa cele doua partide…

- Mircea Lucescu cere rabdare la Dinamo! Antrenorul lui Dinamo Kiev a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, la meciul dintre Dinamo si FC Botosani. Mircea Lucescu a fost prezent si la meciul din Giulesti dintre Rapid si Petrolul Ploiesti, de duminica. Dinamo a obtinut prima victorie de la revenirea…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a fost la Dinamo - Botoșani, scor 1-0, și s-a declarat impresionat de atmosfera de pe „Arcul de Triumf”. Lucescu a urmarit duminca Rapid - Petrolul 0-2, pe Giulești, și a ajuns la o concluzie. „Il Luce” e de parere ca suporterii sunt un mare caștig pentru…

- Dinamo Kiev va juca meciul de pe teren propriu din UEFA Conference League in Giulești. Echipa din Ucraina a primit acceptul UEFA, iar antrenorul roman a confirmat aceasta informație și a spus ca spera ca echipa lui sa fie sprijinita de fanii Rapidului. Dinamo Kiev va juca in Giulești meciul cu Dinamo…

- Mircea Lucescu a transmis un mesaj pentru fanii „cainilor” dupa amicalul Dinamo – Dinamo Kiev, scor 1-4. „Il Luce” a invins categoric gruparea din Stefan cel Mare si le-a cerut suporterilor alb-rosiilor sa fie alaturi de echipa. „Totul la Dinamo va depinde de suporteri!”, anunta cel mai titrat antrenor…