- CS Rapid Bucuresti a fost invinsa fara drept apel de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 40-31 (18-18), sambata, in mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

- „Sferturile" Ligii Campionilor la handbal feminin se disputa in dubla manșa, iar primele doua jocuri au fost programate sambata, 29 aprilie: Ferencvaros Budapest – Metz Handball 26-32 și Odense Handbold – Gyori Audi ETO 27-29. Duminica, 30 aprilie, au avut loc celelalte meciuri din manșa intai: Rapid…

- Liderul Ligii Nationale, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia Dunarea Braila, scor 29-24 (15-10), in meci jucat in devans la etapa a XXIII-a. Cu 67 de puncte, 15 mai multe decat campioana din 2022, Rapid Bucuresti, si avantajul rezultatelor directe cu aceasta, CSM Bucuresti obtine…

- Rapid Bucuresti s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins formatia slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (12-8), duminica, in mansa secunda a play-off-ului, desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala.

- Meci tare, astazi, pentru voleibalistele Clubului Sportiv Municipal Targoviște! De la ora 15.00, in deplasare, dambovițencele intalnesc pe Rapid București in prima faza din sferturile de finale ale Cupei Romaniei. Inaintea duelului cu Rapid, dambovițencele au parte de un moral foarte bun, dupa ce saptamana…

- Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia Lokomotiva Zagreb, scor 27-22 (15-12), in ultimul meci din grupa B a Ligii Campionilor, pe care o incheie pe locul 4. In optimi, Rapid se va duela cu Krim Ljubljana, iar in sferturi, daca va trece, va intalni…