- Chiar in ziua in care aniverseaza 69 de ani de existența, FC Argeș va disputa o noua partida in cadrul etapei a patra din Superliga. Diseara, de la ora 21.45, in Giulești, elevii lui Andrei Prepelița vor juca impotriva formației Rapid București, una dintre contracandidatele la play-off. Piteștenii vor…

- Conducerea clubului FC Rapid Bucuresti a anuntat transferul jucatorului Alexandru Crivac (20 de ani), de la FC Arges, care a semnat cu gruparea din Giulesti un contract valabil pe trei sezoane. „Sunt foarte bucuros ca am ajuns la Rapid, este un club important din Romania. Imi doresc sa evoluez cat mai…

- Rapid Bucuresti s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea de pe terenul Universitatii Craiova. Formatia antrenata de Adrian Mutu reuseste o noua victorie impotriva unei formatii care a terminat sezonul trecut pe podium.

- „U” este in cautarea primei victorii in Superliga, iar dupa doua dueluri tari cu FCSB și CS Universitatea Craiova, pentru „studenți” urmeaza o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș, echipa care s-a clasat la finalul sezonului trecut pe poziția a cincea. Partida de pe Stadionul „Nicolae Dobrin” va…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul Rapid - FCSB, care va avea loc, duminica, de la ora 21.30, in etapa a II-a Superligii. Kovacs va fi ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar rezerva va fi Horia Mladinovici. In camera VAR vor fi Horatiu Fesnic si Mircea Grigoriu. Tot duminica…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- ​CFR Cluj a obținut cu mari emoții prima victorie a sezonului (1-0 vs Rapid București), dar Dan Petrescu este increzator in echipa sa și a lansat un avertisment celorlalte echipe din SuperLiga (fosta Liga 1).

- In autobiografia „Revenirea din Infern”, carte lansata la Cluj-Napoca inaintea meciului sau oficial de retragere, Adrian Mutu vorbește despre copilarie și rememoreaza cateva episoade amuzante de cand era un puști la echipa mare a lui FC Argeș. Ajuns la 43 de ani, actualul antrenor al Rapidului iși…