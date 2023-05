Rapid Brodoc s-a salvat de la retrogradare

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 mai 2023, la SJU Suceava a fost transferat, pe cale terestra, un angajat al Spitalului de Urgenta Piatra Neamt care a facut un accident vascular cerebral ischemic acut in timpul orelor de serviciu. Medicii neurologi si interventionisti au reușit sa-i salveze pacientului viata. „Este un exemplu…

- ȘANSE… Rapid Brodoc merge bine in play-out-ul Ligii 3, fiind neinvinsa de cinci etape, dar nu a scapat de grijile retrogradarii. Trupa pregatita de Romica Dorin e pe locul 4, cu 25 de puncte, la un singur punct in spatele Viitorului Darabani, dar și cu un meci mai puțin disputat. Conform regulamentului,…

- HOTARATOR… Rapid Brodoc are meci crucial cu Știința Miroslava in etapa a patra a play-out-ului Ligii 3. “Alb-vișinii” sunt pe 4 in Seria 1, insa au cea mai slaba linie de clasament și sunt pe loc retrogradabil. Partida cu Miroslava se joaca, sambata, de la ora 17:00, la Uricani. Trupa pregatita de Romica…

- VICTORIE… Romica Dorin obține primul succes de la numirea pe banca tehnica a echipei Rapid Brodoc, 3-1 pe teren propriu, impotriva celor de la FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2. Golurile Rapidului au fost reușite de Vladuț Mocanu, Codruț Anghel și Andi Hoțoi. Rapidiștii au jucat avantat in prima repriza,…

- ANCHETA… Un hușean in varsta de 41 de ani a ajuns in stare grava la spital ieri, 3 aprilie, cu o plaga profunda la nivelul brațului. Se pare ca taietura a fost autoprovocata, cu intenția unui suicid. Cadrele medicale de garda, aflate in CPU au incercat sa il salveze pe pacient, insa, in cursul nopții,…

- Un incendiu de proporții a avut loc vineri, 17 martie, in zona Rezervația Naturala Lacul Brateș din Galați. Focul a afectat aproximativ 15 hectare de vegetație uscata, stuf și lastariș. Pompierii militari galațeni au reușit sa localizeze și sa lichideze incendiul care se extindea spre amenajarea Plaja…

- EȘEC… Noul Rapid Brodoc, cu ambiții și lot refacut, s-a lovit de aceleași probleme de care s-a izbit și in prima parte a campionatului: greșelile individuale! Echipa lui Romica Dorin a pierdut duelul cu Șomuz Falticeni, scor 0-2 (0-1), și ajunge la 12 infrangeri in Liga 3. Rapid Brodoc a debutat cu…

- VERIFICARI… Rapid Brodoc și-a testat jucatorii intr-un nou joc amical. Trupa pregatita de Romica Dorin a intalnit Atletic Club Barlad, echipa din Liga 4 Vaslui, pe care a invins-o cu scorul de 9-1. Au punctat Burghele (3), Ponea (2), Hoțoi, Desrues, Matic și Romașc. Maine, la Roman, de la ora 12.00,…